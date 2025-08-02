Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 3 Ağustos Cumartesi gününü 4 Ağustos Pazar gününe bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere hem benzine hem de motorine 1 liranın üzerinde zam yapıldı.

Artışla birlikte pompa fiyatları yeniden güncellendi. Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor.

Araç Sahipleri Zamlardan Etkilendi

Son zam kararı, özellikle yaz mevsiminde artan araç kullanımı ve seyahat yoğunluğu nedeniyle araç sahiplerini olumsuz etkiledi. Sürücüler, akaryakıt fiyatlarındaki artışı yakından takip ederken, yapılan yeni zamla birlikte motorin ve benzin fiyatları önemli ölçüde yükselmiş oldu.

Fiyatlar Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki gelişmelere paralel olarak belirleniyor. Fiyatların oluşumunda; gümrüksüz rafineri fiyatı üzerine Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ekleniyor. Bu kalemlerin toplamına Katma Değer Vergisi (KDV) dahil edilerek pompa satış fiyatı hesaplanıyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kuru esas alınarak oluşturuluyor. Bu fiyatlara belirli bir değişim marjı uygulanarak rafineri tavan satış fiyatı belirleniyor.

Güncel Zamların Ardından Ortalama Fiyatlar (İllere Göre Değişiklik Gösterebilir):

Benzin: 42 TL/litre civarında

Motorin: 41 TL/litre civarında

Fiyatlar, dağıtım şirketleri ve bölgelere göre küçük farklılıklar gösterebilir.