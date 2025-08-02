Adem Kozu, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri sırasında yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle yargılanan isimlerden biri.

Madımak Olayında Yargılandı

Söz konusu tarihte, etkinliğe katılan yazar, sanatçı ve akademisyenlerin konakladığı Madımak Oteli’nin ateşe verilmesi sonucu 33 aydın ve 2 otel görevlisi dahil olmak üzere toplam 35 kişi yaşamını yitirmişti.

Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

Adli süreçte, savcılık iddianamesine göre Kozu’nun otelin etrafında toplanan kalabalık arasında yer aldığı, yangın sırasında aktif rol oynadığı iddia edildi.

Yargılamanın ardından Adem Kozu, cinayet ve kundaklama suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

1 Ağustos’ta Resmi Gazete’de Yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 1 Ağustos 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanan kararla affedilen isimlerden biri olan Adem Kozu, 1993 yılında yaşanan Madımak Katliamı davasında hüküm giymişti.

Af kararı, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Kozu’nun kim olduğu ve neyle suçlandığı yeniden gündeme geldi.