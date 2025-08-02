Yozgat’ın Saraykent ilçesinde meydana gelen feci kazada 22 yaşındaki traktör sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza, D200 karayolu Parmaksız köyü mevkiinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir kamyonet, C.D. (22) yönetimindeki 66 HR 307 plakalı Massey Ferguson marka traktöre çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç sürücüye, o sırada seyir halinde olan bir otomobil çarptı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, C.D.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürerken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.