Gezgin 25 yaşında, yarışmaya Kocaeli'nden katılım sağlıyor. Aslen Muş'lu olan yarışmacı, doğma büyüme İzmirli olduğunu bildirdi.

Son 3 yıldır pastacılıkla uğraşan Merve, kurumsal bir firmada çalışıyor.

6 senedir bu sektörün içinde olduğunu söyleyen Merve, ilk turda Masterchef'in kendisine çok şey öğreteceğini ve kendisini geliştirmeye fırsat vereceğini duyurmuştu. 2 kez Tafed yarışlarına katılan Merve, bir kez birincilik kazandı.

İlk turda kuzu küşleme yapan Gezgin, şeflerden 3 evet alarak, İkinci turda İrem Nur ve Semra ile eşleşti. En iyi pesto soslu gnocchi'yi yaparak üçlü düelloları başarıyla tamamlayan Merve, final turuna yükseldi.