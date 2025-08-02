İlhami Giray Şahin, 2025 yılı Temmuz ayında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. Eğitim hayatına başkent Ankara'da devam eden Şahin, kamu kurumlarında farklı görevlerde bulunmuş ve iletişim stratejileri ile kamu diplomasisi alanlarında tecrübeler kazanmıştır.

İlhami Giray Şahin Kimdir?

1982 yılında Ankara’da doğan İlhami Giray Şahin, evli ve üç çocuk babasıdır. Eğitim hayatına TED Ankara Koleji’nde başlayan Şahin, lisans eğitimini Çankaya Üniversitesi İktisat (İngilizce) bölümünde onur derecesiyle tamamlamıştır. Yüksek lisans çalışmalarını ise Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Eğitim Enstitüsü’nde Bankacılık alanında (onur derecesiyle) tamamlayarak ekonomi ve işletme konularında akademik uzmanlığını pekiştirmiştir.

İlhami Giray Şahin Kariyeri?

Giray Şahin, kariyeri boyunca hem kamu hem özel sektörde üst düzey görevler üstlenmiş, iletişim ve halkla ilişkiler alanındaki deneyimlerini ekonomi ve yatırım projeleriyle birleştirmiştir. Kurum kültürü oluşturma, kurumsallaşma ve yeniden yapılanma konularına özel önem veren Şahin, güçlü iletişim becerileri ve ekip çalışmasına olan inancıyla farklı yapılarda etkin roller üstlenmiştir.

Kamu sektöründe uzun yıllar Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında görev alan Şahin, milletvekili danışmanlığıyla başlayan kariyerini, AK Parti Grup Başkanlığı’nda ekonomi ve basın müşavirliği, ardından TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevleriyle sürdürmüş; Meclis Bülteni Editörlüğü, Halkla ilişkiler ve TBMM Matbaası gibi birçok birimin yönetimini üstlenmiştir. Kamuda son olarak, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili’nin danışmanı olarak Kurul çalışmalarının ve basın ilişkilerinin koordinasyonunu yürütmüştür.

Özel sektörde ise yabancı sermayeli uluslararası bir holdingin Baş Yatırım Sorumlusu (CIO) olarak görev yapan Şahin, holdingin gayrimenkul, finans, tarım, hayvancılık, inşaat ve madencilik gibi sektörlerdeki yatırım projelerini yönetmiştir.

İlhami Giray Şahin Vakıf Çalışmaları Neler?

Giray Şahin, profesyonel hayatının yanı sıra sivil toplum çalışmalarına da önem vermektedir. Birlik Vakfı ‘nın gençlik teşekkülü Genç Birlik Ankara Şube Başkanı olarak vakıf çalışmalarına katkı sunmuş, Yeni Dünya Vakfı’nda Genel Merkez Eğitim İstişare Kurulu üyeliği ve Ankara Şube Öğrenci Evleri/Yurtlar Birim Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuş; TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği üyesi olarak da mezuniyet bağlarını sürdürmüştür. Ayrıca TRT ve bazı özel kanallarda gönüllü yorumculuk görevlerinde bulunarak bilgi ve birikimini kamuoyuyla paylaşmıştır.

İlhami Giray Şahin Aslen Nereli?

İlhami Giray Şahin Mersin-Erdemlilidir.