İzmir’in organize suç dünyasında adı sıkça anılan Tayfur Arşan, kamuoyunda “Margi Çetesi”nin lideri olarak biliniyor.

2000’li yılların ortasında cinayet, gasp, haraç ve tehdit gibi çok sayıda ağır suçla yargılanan Arşan, 2011’de aldığı hapis cezasıyla gündeme gelmişti.

Alaçatı Da Gündem

Yıllar sonra ise oğlu Melik Efe Arşan’ın Alaçatı’da ünlü işletmeci Mustafa Aksakallı’nın mekânında yaşanan silahlı saldırı olayına karışması, Tayfur Arşan’ın adını bir kez daha manşetlere taşıdı.

Tayfur Arşan, kamuoyunda "Margi Çetesi" olarak bilinen suç örgütünün lideri olduğu iddiasıyla tanınmış bir isimdir.

Ağır Suçlamalar

İzmir merkezli olarak faaliyet gösteren bu örgüt, 2000’li yılların ortalarında işlediği iddia edilen çok sayıda ağır suç nedeniyle gündeme gelmiştir.

Aslen İzmirli olduğu bilinen Tayfur Arşan, özellikle 2004–2005 yıllarında gerçekleşen cinayetler, yaralama, haraç alma, tehdit, gasp, insan ticareti ve tecavüz gibi suçlarla ilişkilendirilmiştir.

İzmir Emniyeti’nin 2000’li yılların ortasında düzenlediği operasyonla çökertilen Margi Suç Örgütü, kamuoyunda uzun süre konuşulmuştu.