Eğlence mekânında taşkınlık çıkaran kişilerle müdahalede bulunan Ezgi Mola’nın eski eşi olduğu anlaşıldı.
Korku Dolu Anlar Sosyal Medyada Gündem Oldu
Eğlence mekânlarıyla bilinen Mustafa Aksakallı ile uzun süreli birlikteliklerini 2023 yılında evlilikle taçlandıran Ezgi Mola kısa bir süre önce boşanma haberleriyle gündeme gelmişti.
Birlikte mekânların ortaklığını yapan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı dün gece yaşanan korkunç olayla manşetlere yerleşti.
Olay, gece saatlerinde Çeşme ilçesine bağlı Hacımemiş Mahallesi'ndeki bir mekânda meydana geldi.
İddiaya göre, M.E.A. ve H.K.A. eğlence mekanında içki içtikten sonra taşkınlık çıkardı.
Ayağından Vuruldu
Mekân sahibi Mustafa Aksakallı, olaya müdahale etmek istedi.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken bir kişi tabancayla Aksakallı'ya ateş etti.
Saldırganlar Kaçamadı
Aksakallı ayağından vurulurken, Z.G. de bacağından vuruldu.