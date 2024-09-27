Proje, 26 Eylül 2024 tarihinde Bakanlık bünyesinde kurulan Proje İnceleme ve Onay Komisyonu tarafından onaylandı.

Projenin onaylanma müjdesini Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider verdi. Yozgat Yerköy Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi, 994 dekar alanda en az 30 adet 25 dekar büyüklüğünde teknolojik sera ile yılda 30 bin ton domates üretimi gerçekleştirecek. Ayrıca, projenin istihdam yaratma potansiyeli en az yüzde 75’i kadın olmak üzere bin 500 kişilik istihdam sağlayacak.

Proje alanı, yüksek hızlı tren hattının yakınında yer almakta olup, ısıtmada Jeotermal ve Güneş Enerji Sistemi (GES) kullanılacaktır. Proje bölgesinde bulunan 3 adet jeotermal sondaj kuyusu ile ısıtma için ek kuyular açılması planlanıyor.

Başkan Arslan yaptığı açıklamada, “Proje sürecinde kendilerine destek veren Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Ebubekir Gizligider, TESKOMB Genel Başkanımız ve Yozgat Milletvekilimiz Sayın Abdulkadir Akgül, Yozgat Milletvekili Sayın Süleyman Şahan, Yozgat Valisi Sayın Mehmet Ali Özkan, İl Başkanı Sayın Çelebi Altuntaş, Yerköy Kaymakamı Sayın Muharrem Coşgun, Yerköy Ticaret Odası Başkanı Coşkun Kahraman, Yerköy Ticaret Borsası Başkanı Derviş Esatbeyoğlu ve Yerköy Ticaret Odası Genel Sekreteri Ahmet Barış'a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Başkan Arslan, "İlçemize hayırlı uğurlu olsun" diyerek projeyle Yerköy'ün tarım potansiyelinin artırılacağına vurgu yaptı.