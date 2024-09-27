Ziyarette Vali Mehmet Ali Özkan’dan bilgi alan Bakan Memişoğlu, ziyaret sonrası basın mensuplarında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, ekim ve kasım aylarında üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını hatırlatarak vatandaşları hijyen kuralarına uymaya davet etti.

Yozgat’ta sağlık hizmetlerini değerlendirme ve daha iyi hizmet sunmak için geldiklerini belirten Bakan Memişoğlu, “Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği, şehir hastanelerimizin ilkini Yozgat'ta hizmete açmıştık, sağlık hizmetleri anlamında Yozgat iyi yerlerde ve daha da iyi olması için çabalıyoruz. Özellikle üniversite hastanemiz ve sağlık hizmetleri sunan Şehir Hastanemiz ile beraber burada sağlığı değerlendiriyoruz. Türkiye sağlıkla ilgili biliyorsunuz her zaman ifade ediyorum dünyanın sayılı hizmeti iyi sunan ülkelerinden bir tanesi. Bunun yanında üretimini, teknolojisini ve bilgisini de üretmek için çaba harcıyoruz. Özellikle toplumumuza sağlığının kıymetini bilmesini hastalanmadan sağlığını ve bedenini korumasını öneriyoruz. Özellikle bağımlılıklardan, kilodan, yanlış beslenmeden, hareketsizlikten uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle malum ekim ve kasım ayları üs solunum yolları enfeksiyonunun arttığı dönemler. Onun için hijyen kurallarına, kapalı alanlarda eğer hastalıklar varsa oradan uzak durmalarını veya hastalanmışlarsa kendilerini izole etmelerini öneriyoruz” dedi.

Bunun yanında Türkiye sağlıkla ilgili özellikle şehir hastanelerini ve yapısının yeniden yapılanmasıyla iyi yerlere gidiyor. Bizler de bu konuda çaba harcıyoruz. Ben özellikle Yozgat'ın altyapısıyla, hizmetleriyle çok iyi yere geldiğini gördüm, bundan da memnuniyet duydum. Özellikle son 15-20 senedir Yozgat'ın gerçekten devlet yatırımı anlamında çok iyi işlere imza attığını ve bu konuda büyük bir gelişim içinde olduğunu görmekten de memnuniyet duydum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu birliktelikle Türkiye çok daha iyi yerlere gelecektir. Yozgat bunun bir örneği. Bu konuda bu başarıyı gösteren herkese de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bakan Memişoğlu, valilik ziyareti sonrası Yozgat Şehir Hastanesi’ne oradan da İl Sağlık Yöneticileri Toplantısına katıldı.