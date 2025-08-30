Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, ilçede temizlik hizmetlerinde görev yapan personele teşekkür etti.

Başkan Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Pazarlarımız sona erdiğinde geride kalan kalabalık, çöp ve yorgunluk olur. Ama bir de sessizce sahneye çıkan gizli kahramanlarımız vardır. Geceyi gündüze katan, yorulmadan çalışan temizlik emekçilerimiz, sabaha tertemiz bir Yerköy bırakmak için alın teri döküyor” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında emekçilere küçük bir tatlı ikram eden Arslan, “Asıl tatlı olan, bu şehre kattıkları özveri ve emektir. Yerköyümüzü daha güzel ve yaşanabilir kılan bu fedakâr insanlara minnettarım. Onlar görünmeyen eller ama en büyük gücümüzdür” dedi.