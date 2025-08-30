Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, ilçe merkezinde esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Canpolat, ziyaret ettiği iş yerlerinde esnaflarla sohbet ederek sorunlarını, talep ve önerilerini dinledi.

Vatandaşlarla da sohbet eden Canpolat, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Esnafın toplumun temel direklerinden biri olduğunu vurgulayan Canpolat, “İlçemizin gelişmesi ve vatandaşlarımızın refahı için esnafımızın görüşlerini önemsiyoruz. Onların dile getirdiği sorunlar ve öneriler, kamu hizmetlerinin şekillenmesinde önemli rol oynuyor” dedi.

Kaymakam Canpolat, tüm esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyerek ziyaretlerini tamamladı.