Yeni yatırımlarla kapasitesini artıran tesis, gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemleriyle sektördeki öncü konumunu güçlendiriyor.

FSSC 22000 Gıda Güvenliği, Kalite Yönetim Sistemi ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ile entegre edilen 600 metrekarelik modern tesiste üretilen kahverengi şeker, kristal şekerin ithal kamış melasıyla kaplanması yöntemiyle elde ediliyor.

Ürünler; 500 gram, 1 kilogram, 3 kilogram, 5 kilogram ve 25 kilogramlık ambalajların yanı sıra küp ve stick formatlarında piyasaya sunuluyor. Her aşaması laboratuvar ortamında TS 12478 standardına göre analiz edilip onaylanan kahverengi şeker, gıda güvenliği açısından titizlikle tüketiciye ulaştırılıyor.

Son yıllarda mutfaklarda daha fazla tercih edilmeye başlayan kahverengi şeker, özellikle kahve, tatlı ve hamur işlerinde kullanılmaya başlandı.

Kayseri Şeker’in kahverengi şekeri; Nestle, Migros, Dr. Oetker, Puratos, Divan, Orion, İşmen, Elvan ve Polen gibi sektörün önde gelen markaları tarafından tercih ediliyor.

Şirket, “en iyisi olmak” vizyonuyla, TS 12478 standardında ürettiği kahverengi şeker ile sektördeki ilk ve öncü rolünü sürdürmeyi hedefliyor.