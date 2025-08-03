Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle, 1 Eylül 2025’ten itibaren iki yıl üst üste ekilmeyen tarım arazileri, tapu sahibinin rızası olmadan üçüncü kişilere kiralanabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal üretimi artırmak amacıyla 2023 yılında duyurduğu ve kamuoyunda tartışmalara neden olan uygulamayı 1 Eylül 2025 itibarıyla hayata geçiriyor. Yeni düzenlemeye göre, iki yıl üst üste işlenmeyen tarım arazileri, arazi sahiplerinin onayı aranmaksızın üçüncü kişilere kiraya verilebilecek.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, kiraya verilen arazilerden elde edilecek gelir, herhangi bir kesinti yapılmaksızın doğrudan tapu sahibinin hesabına yatırılacak. Düzenleme, kullanılmayan tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve ülke tarımının desteklenmesi amacıyla uygulanacak.

Araziler için ödenecek kira bedeli, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak bir komisyon tarafından belirlenecek. Komisyon, arazinin bulunduğu bölgedeki emsal taşınmazların kira bedellerini dikkate alarak alt sınır belirleyecek.

Bakanlık, uygulama kapsamında değerlendirilecek arazilerin tespitinde hasat dönemlerini dikkate alarak, 1 Eylül’den 31 Ağustos’a kadar olan süreyi baz alacak. 2025 yılına ilişkin listenin 1 Eylül’de yayımlanması beklenirken, ilk kiralama işlemlerinin 16 Ekim 2025 tarihinde yapılması planlanıyor.

Uygulama, bazı çevreler tarafından olumlu karşılanırken, tapu sahiplerinden gelen tepkiler de dikkat çekiyor. Bazı arazi sahipleri, kendi taşınmazları üzerinde devletin tasarrufta bulunmasını "yetki gaspı" olarak nitelendiriyor. Bakanlık ise düzenlemenin yasal çerçevede ve üretimi teşvik amacıyla yapıldığını belirtiyor.