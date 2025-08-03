Otomotiv piyasasını canlandırması beklenen önemli bir teklif Meclis gündemine geliyor. 1 Ekim’de Meclis’in açılmasıyla birlikte ele alınması planlanan teklife göre, 20 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlar, bazı yerli üretim otomobillere ÖTV ödemeden sahip olabilecek.

Yasa teklifinin kabul edilmesi durumunda hem trafikteki eski araçların sayısı azalacak hem de yerli otomobil üretimine büyük destek sağlanacak.

Popüler Modeller Listede

Hurda teşviki kapsamında ÖTV’siz olarak satılması planlanan bazı yerli üretim araçlar ve tahmini fiyatları şöyle:

Togg T10X: 762.000 TL

Toyota C-HR: 935.439 TL

Hyundai Bayon: 638.888 TL

Hyundai i20: 577.662 TL

Hyundai i10: 537.731 TL

Ford Tourneo Custom: 664.497 TL

Fiat Fiorino: 510.278 TL

Fiat Egea Cross: 615.500 TL

Fiat Egea: 600.500 TL

VW Transporter: 851.667 TL

Detaylar Meclis’te Netleşecek

Teşvikin kapsamı ve uygulama detayları, Meclis görüşmeleri sonrası netleşecek. Yasa teklifinin kabul edilmesi halinde, vatandaşlar hem daha uygun fiyata sıfır otomobil sahibi olabilecek hem de çevre dostu ve güvenli ulaşım imkanına kavuşacak.