Ekim ayında başlayacak yeni yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine alınacak 34 maddelik teklif, özellikle ehliyet iptali konusunda radikal düzenlemeler getiriyor.

Kırmızı Işıkta Israrcı Olanın Ehliyeti İptal

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, taslak düzenlemeyle ilgili yaptığı açıklamada, kırmızı ışık ihlallerinde mevcut ceza sisteminin tamamen değişeceğini duyurdu. Mevcut uygulamada belirli sayıda ihlalde sürücü belgeleri geçici süreyle geri alınırken, yeni düzenlemede cezalar kademeli olarak artırılacak ve tekrarlayan ihlallerde ehliyet tamamen iptal edilecek.

Bakan Yerlikaya, yeni sistemin ayrıntılarını şöyle sıraladı:

1. ihlal: 5 bin TL ceza

2. ihlal: 10 bin TL ceza

3. ihlal: 15 bin TL ceza + 30 gün ehliyete el konulması

4. ihlal: 20 bin TL ceza + 60 gün ehliyete el konulması

5. ihlal: 30 bin TL ceza + 90 gün ehliyete el konulması

6. ihlal (aynı yıl içinde): 80 bin TL ceza + ehliyetin tamamen iptali ve göz muayenesi zorunluluğu

Bakan, “Bir yılda altı kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücü, ehliyetini sıfırdan yeniden almak zorunda kalacak” dedi.

Trafikte Şiddete Sıfır Tolerans

Teklifin 10. maddesi, trafikte şiddet ve agresif davranışlara karşı ağır yaptırımlar getiriyor. Buna göre, başka bir aracı ısrarlı şekilde takip eden veya saldırı/tartışma amacıyla araçtan inen sürücülerin ehliyeti iptal edilecek.

Bu davranışlarda bulunan sürücülere:

Ehliyet iptali,

Araçlarının trafikten men edilmesi,

İdari para cezaları,

Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında adli işlem uygulanacak.

Yasa Haziran’da Bekleniyordu, Ekim’de Gündeme Alınacak

Trafik Eylem Planı, geçtiğimiz aylarda TBMM’ye sunulmuş ancak bazı maddelerde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle komisyona geri çekilmişti. Haziran ayında yasalaşması beklenen düzenleme, Ekim ayında Meclis’in öncelikli gündem maddelerinden biri olacak.

Yetkililer, bu değişikliklerin temel amacının caydırıcılığı artırmak, trafik güvenliğini sağlamak ve ölümlü kazaları en aza indirmek olduğunu belirtiyor.