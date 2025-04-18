Artan suistimaller ve vergi kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla yapılan düzenleme ile yemek kartlarının market alışverişlerinde kullanılabileceği tutar sınırlanırken, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için uyarılar yapıldı.

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere ile Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, yemek kartlarının kullanımına yönelik getirilen sınırlamaların ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

Güzeldere ve Ağaoğlu, yemek kartlarının temel amacının “yerinde tüketim” olduğunu hatırlatarak, özellikle pandemi döneminde market harcamalarında yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte yasal bir sınırın zorunlu hale geldiğini vurguladı.

GÜNLÜK LİMİT 158 TL, AYLIK MARKET ALIŞVERİŞİ 3 BİN 476 TL İLE SINIRLI

Yemek kartı kullanıcılarının en fazla merak ettiği konuların başında gelen limit konusu, açıklık kazandı. Mevzuata göre yemek kartlarıyla marketlerde günlük olarak en fazla 158 TL’lik alışveriş yapılabiliyor. Bu tutarın, haftalık ya da aylık bazda birikimli şekilde kullanımı mümkün olsa da toplamda bir ayda 3 bin 476 TL’yi aşan harcamalara sistem izin vermiyor.

22 iş günü üzerinden yapılan hesaplamaya göre, yemek kartı ile yapılabilecek market harcaması bu sınırın üzerine çıktığında ödeme işlemi başarısız oluyor ve kullanıcılar kasada mağduriyet yaşayabiliyor.

“LİMİT TEK SEFERDE YA DA PEYDERPEY HARCANABİLİR”

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, belirlenen market limitiyle ilgili detayları aktarırken, “Vatandaşlar bu limiti ister tek seferde, ister birkaç kezde bölerek kullanabilir. Ancak aylık toplam 3 bin 476 TL’lik sınırı aşmamak gerekiyor. Aksi takdirde ödeme sırasında kartın geçmemesi gibi sorunlar yaşanabilir” uyarısında bulundu.

VERGİ USUL KANUNU'NA DAYALI UYGULAMA

Söz konusu düzenlemenin yalnızca tüketici davranışları değil, aynı zamanda vergi mevzuatı açısından da önem taşıdığına dikkat çeken Ağaoğlu, “İşverenler çalışanlarına günlük 264 TL’ye kadar yemek yardımı yapabiliyor. Ancak Vergi Usul Kanunu'na göre bu tutarın yalnızca 158 TL’si gider olarak kabul ediliyor. Geri kalan tutar, işveren tarafından vergi dışı harcama gibi görülebiliyor. Bu nedenle yemek kartlarının marketlerde kontrolsüz kullanımını önlemek için bu sınırlandırma getirildi” ifadelerini kullandı.

“YEMEK KARTININ AMACI DIŞINDA KULLANIMINA SINIRLAMA GETİRİLDİ”

PERDER Başkanı Faruk Güzeldere de uygulamanın esas amacının yemek kartlarının "asıl kullanım alanı olan yerinde tüketim alanlarında" değerlendirilmesi olduğunu belirtti. Güzeldere, “Yemek kartlarının restoran, kafe gibi hizmet noktalarında kullanılması gerekiyor. Ancak vatandaşlarımız bu kartları market alışverişlerinde yoğun olarak kullanıyor. Bu durum hem sistemin dengesini hem de vergi mevzuatını etkiliyor. Bu sebeple kontrollü bir kullanım için sınırlama uygulamasına geçildi” şeklinde konuştu.

TÜKETİCİLERE KRİTİK UYARI

Uzmanlar, yemek kartı sahiplerini alışveriş sırasında sorun yaşamamaları için dikkatli olmaya çağırıyor. Kart bakiyelerinin sık sık kontrol edilmesi, market harcamalarının 158 TL’lik günlük limiti aşmaması ve alışverişlerin bu doğrultuda planlanması gerektiği ifade ediliyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte, işverenlerin yemek yardımlarını yemek kartı aracılığıyla sunmaya devam etmeleri mümkün olacak ancak bu kartların marketteki kullanımı sınırlı kalacak. Bu da çalışanların, kartlarını esas kullanım amacına uygun biçimde değerlendirmeleri gerektiği anlamına geliyor.