Hayati İnanç, avukat, yayıncı ve sohbetleriyle tanınan bir isim olarak, son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu’na atandı. 64 yaşındaki İnanç, 20 yaşında tanışıp evlendiği eşi Refika İnanç ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çiftin, yıllara dayanan evliliklerinden iki çocukları bulunuyor.

Hayati İnanç, eşine olan sevgisiyle de dikkat çekiyor. Katıldığı bir söyleşide, eşinin ilkokul mezunu olduğunu belirterek, "Ben bir ilkokul mezunuyla evliyim. Anam okuma yazma bilmezdi. Ben bu ikisinin eseriyim" diyerek, Refika İnanç’ı ne kadar değerli bir insan olarak gördüğünü vurgulamıştır. Evliliklerinde 41 yılı geride bırakan İnanç, bu süre zarfında yaptığı hataların çoğunu eşinin düzelttiğini belirterek, "Bütün hataları ben yaptım, tüm düzeltmeleri o yaptı" şeklinde bir açıklamada bulunmuştur.

İnanç, Refika İnanç’a olan bağlılığını bir adım daha ileri götürerek, birlikte geçirecekleri son zamanları düşünerek "dubleks mezar" alma kararı almıştır. Eşiyle birlikte ölmeden önce sonsuz bir birliktelik planlayan Hayati İnanç, "Biri bana akıl verdi, iki defin oluyor dediler. Sevindim, bizim kabir dubleks" diyerek, esprili bir şekilde mezar yerini de eşine ayırdığını ifade etmiştir.

Eşi Refika İnanç’ın hayatı, Hayati İnanç’ın yaşamı kadar dikkat çekici olmamakla birlikte, çiftin yıllarca süren birlikte yaşadığı derin sevgi, sadakat ve anlayışla şekillenmiştir. Refika İnanç, 16 yaşında tanıştığı eşiyle kısa sürede evlenmiş ve ona desteğini her zaman sürdürmüştür. Bu mutlu evlilik, Hayati İnanç’ın hayatını ve kariyerini şekillendiren önemli bir etken olmuştur.