Mısır gevreklerinin büyük çoğunluğu yüksek oranda işlenmiş tahıllardan üretilir.

Bu işlem sırasında tahılların lif içeriği azaltılır, glisemik indeksi yükseltilir ve son ürüne genellikle ekstra şeker, mısır şurubu ya da aromalar eklenir.

Sonuç olarak ortaya çıkan ürün, vücuda neredeyse saf karbonhidrat ve şeker yüklemesi yapar.

Bu da yedikten kısa süre sonra hızlı bir enerji artışı, ardından da ani bir düşüş yaratır.

Kilo Aldırır

Kan şekerindeki bu ani iniş-çıkışlar ise insülin hormonunun devreye girmesine neden olur.

Vücut bu hızlı değişime yanıt verebilmek için daha fazla insülin salgılar ve bu durum uzun vadede insülin direnci gelişme riskini artırır.

Ayrıca insülin yüksekliği, yağ depolanmasını tetikleyerek kilo alımına zemin hazırlar.

Diyet Yazması Masum Değil

Üzerinde "light", "şekersiz" ya da "diyet" ibaresi bulunan mısır gevrekleri dahi masum değildir.

Bu ürünlerde şeker yerine kullanılan tatlandırıcılar metabolik sistemi farklı şekillerde etkileyebilirken, bazı çalışmalarda bu ürünlerin dağılmış tokluk hissine sebep olduğu ve kişinin gün içinde daha fazla yemek yemesine yol açtığı ortaya konmuştur.

Özellikle çocuklara yönelik üretilen mısır gevreklerinde kullanılan renklendiriciler ve yapay aroma vericiler, çocukların tat algısını bozarak doğal besinlerden uzaklaşmalarına sebep olabiliyor.

Bununla birlikte, sabahları sadece mısır gevreğiyle kahvaltı yapan çocukların daha çabuk acıktığı ve gün boyu şekerli gıdalara yönelme eğiliminde oldukları da gözlemlenmiştir.