Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bankalara çağrıda bulunarak “Tavan ve taban oranları belirlenirse mağduriyet ortadan kalkar” dedi.

Altın Fiyatlarında Kart Farkı

Güncel piyasa verilerine göre çeyrek altın 7 bin 250 lira, yarım altın 14 bin 500 lira, tam altın ise 29 bin lira seviyesinde işlem görüyor. Ancak kredi kartıyla yapılan alışverişlerde bu rakamlar artıyor. Kredi kartıyla alınan çeyrek altının fiyatı 7 bin 500 liraya çıkarken, bankaların yüzde 3 ile 4 arasında uyguladığı komisyon ücreti fiyat farkının temel nedeni olarak gösteriliyor.

“Vatandaş Ve Esnaf Karşı Karşıya Geliyor”

Palandöken, kredi kartı komisyonlarının hem tüketiciyi hem de esnafı zor durumda bıraktığını vurgulayarak şunları kaydetti:

“Bankalar komisyonu karşılamadığı için işletmeler fark talep etmek zorunda kalıyor. Vatandaş ise bu durumu kabul etmiyor. Bankalar Birliği ve ilgili bankalar bu konuda uzlaşıya varmalı. Tavan ve taban oranları belirlenirse mağduriyet ortadan kalkar.”

“Kredi Kartı Kayıtlı Ekonomi İçin Önemli”

Kredi kartı kullanımının kayıtlı ekonomi açısından büyük önem taşıdığını hatırlatan Palandöken, “Kredi kartı yıllarca oturmuş, güvenli bir uygulamaydı. Banka teminatı altında vatandaş bu kartı kullanıyor. Dolayısıyla ortaya çıkan bu durum, vatandaşı rahatsız ediyor ve şikâyetlere yol açıyor” ifadelerini kullandı.