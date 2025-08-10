Yıllardır beklenen ve belirli bir kesimi doğrudan ilgilendiren düzenleme, bu kez Meclis gündeminde.

Özellikle geçmişte staj veya çıraklık yaparak çalışma hayatına girenlerin beklentisi her zamankinden yüksek. Yasa teklifinin kabul edilmesi halinde, emeklilik şartlarında önemli bir değişim yaşanacak.

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren EYT yasası, milyonlarca vatandaşa yaş şartı olmadan emeklilik imkânı vermişti. Ancak staj ve çıraklık sigortası başlangıcı olanlar bu kapsama alınmamıştı. Şimdi ise TBMM’ye sunulan yeni teklif, bu grubu da kapsayacak şekilde düzenlenmiş durumda.

Düzenlemenin Ayrıntıları

Denizli Milletvekili Yasin Öztürk tarafından hazırlanan yasa teklifi, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik öngörüyor. Teklife göre staj ve çıraklık süreleri sigorta başlangıcı olarak değerlendirilecek.

Borçlanma ve Prim Avantajı

Bu sayede geriye dönük borçlanma yapılabilecek ve emeklilik için gereken prim gün sayısına daha kısa sürede ulaşılabilecek. Özellikle genç yaşta çalışmaya başlayanların avantaj elde etmesi bekleniyor.

Kapsama Girecek Gruplar

Aday çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, orta ve yükseköğretimde staj yapanlar, kamu destekli projelerde görev alan bursiyerler ve yarı zamanlı üniversite çalışanları bu imkândan yararlanabilecek.

Başvuru Süresi ve Şartlar

Kanun yürürlüğe girdikten sonraki 3 ay içerisinde başvuru yapılması gerekecek. Bu süreyi kaçıranlar için ikinci bir başvuru hakkı tanınmayacak. 8 Eylül 1999 öncesinde çalışmaya başlamış fakat sigorta girişi geç yapılmış olanlar, bu düzenleme ile yaş şartına takılmadan emekli olabilecek.