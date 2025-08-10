Her geçen gün farklı bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkarken, bu durum vatandaşların tedirginliğini artırıyor. Alınabilecek önlemler ise çoğu kişinin tahmin ettiğinden çok daha kolay ve hızlı uygulanabilir nitelikte. Ancak bu adımların zamanında atılması kritik bir öneme sahip.

Son dönemde artan vakalar, sahte belgeler ve kimliklerin gayrimenkul alanında da kullanılmaya başladığını gösteriyor. Kimi dolandırıcılar, sahte yetki belgeleri veya taklit elektronik imzalarla taşınmazlar üzerinde işlem yapmaya kalkışıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bu konuda vatandaşları bilgilendirerek, güçlü bir koruma yöntemi geliştirdi.

Değişen Dolandırıcılık Senaryoları

Geçmişte daha çok banka hesapları veya sosyal mühendislik yöntemiyle yapılan dolandırıcılıklar, artık ev, arsa ve iş yerlerini hedef alıyor. Özellikle internet ve e-imza teknolojilerindeki açıklardan faydalanmaya çalışan kişiler, bu alanda ciddi mağduriyetler yaratabiliyor.

Koruma Yöntemi: Beyan Tesisi

Yetkililer, e-Devlet platformu üzerinden birkaç dakikada tamamlanabilen bir işlemle tapuların korunabileceğini belirtiyor. “İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi” olarak adlandırılan bu yöntem, mülk sahibinin izni olmadan hiçbir satış veya devir işleminin gerçekleşmemesini sağlıyor.

Adım Adım Uygulama

Vatandaşlar, turkiye.gov.tr adresinden “Web Tapu” hizmetine giriş yaparak “Beyan İşlemleri” menüsünden bu şerhi ekleyebiliyor. İşlem tamamlandığında tapu üzerinde otomatik olarak bir kısıtlama oluşturuluyor.

Riskleri Azaltmanın Yolu

Bu önlem tamamen ücretsiz ve hızlı bir şekilde uygulanabiliyor. Son dönemde yaşanan artış, özellikle dijital sistemleri aktif kullanmayan vatandaşlar için büyük bir uyarı niteliğinde. Basit bir adım, mülklerin kaybedilmesinin önüne geçebiliyor.