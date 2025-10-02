Ziyaretler kapsamında, jandarma personeli toplumun temel değerlerini oluşturan yaşlı vatandaşlarla bir araya gelerek, onların sorun ve taleplerini dinledi. Ayrıca vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin aileleri ziyaret edilerek, her zaman yanlarında olunduğu vurgulandı.

Yapılan ziyaretlerde, yaşlı vatandaşların ve şehit ailelerinin gönüllerine dokunulduğu, devletin ve milletin şefkat ve desteğinin daima yanlarında olduğu gösterildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, toplumun bütün kesimleriyle gönül bağını güçlendirmeye devam edeceklerini ve başta yaşlılar ve şehit aileleri olmak üzere tüm vatandaşların her zaman yanında olacaklarını belirtti.