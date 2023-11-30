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İl Milli Eğitim Müdürümüz İsmail Altınkaynak başkanlığında özel eğitim biriminden sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Selçuk Doğandemir eşliğinde Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale ekibiyle toplantı yapıldı.

Toplantıda, gündem maddelerinden okullarda psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale hizmetleri, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) kapsamında yapılacak çalışmalar, dezavantajlı ve risk grubunda bulunan öğrenci ve ailelerine yönelik yapılacak çalışmalar ile ilgili konular görüşülerek kararlar alındı.