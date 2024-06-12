İnsanlar sende bulmuş yitirdiği manayı 
Keşfe çıkmış dünyayı sefasını sürenler 
Gün olmuş yiğitliği zaman gelmiş sevdayı
Buluvermiş koynunda nasip olup girenler

Naatlarda muhabbetsin duasın münacatta
Mutluluklarda coşku sitem yükü feryatta
Aşk oduna yanınca sanmış ab-ı hayatta
Yüreğini haz dolu ateşine verenler

Mana avlamış sende kelamın avcıları
Harflerin kanadına yüklemiş sancıları
Nimet bilmiş yolunda çektiği acıları
Kabuk içinde saklı tat sırrına erenler

Sensin işaret eden hece içinde gizi
Sensin tarife kalkan bir damlada denizi
Görmüşler ışığınla taş üzerinde izi
Postlarını çilenin kapısına serenler

İdris yazmak adına yapılsa da tarifler
Sarhoş düşmüş kapında sırra eren arifler
İzahtan aciz kalmış bayatlamış herifler
Mekânın bulamamış cehennemi görenler