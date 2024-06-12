İnsanlar sende bulmuş yitirdiği manayı
Keşfe çıkmış dünyayı sefasını sürenler
Gün olmuş yiğitliği zaman gelmiş sevdayı
Buluvermiş koynunda nasip olup girenler
Naatlarda muhabbetsin duasın münacatta
Mutluluklarda coşku sitem yükü feryatta
Aşk oduna yanınca sanmış ab-ı hayatta
Yüreğini haz dolu ateşine verenler
Mana avlamış sende kelamın avcıları
Harflerin kanadına yüklemiş sancıları
Nimet bilmiş yolunda çektiği acıları
Kabuk içinde saklı tat sırrına erenler
Sensin işaret eden hece içinde gizi
Sensin tarife kalkan bir damlada denizi
Görmüşler ışığınla taş üzerinde izi
Postlarını çilenin kapısına serenler
İdris yazmak adına yapılsa da tarifler
Sarhoş düşmüş kapında sırra eren arifler
İzahtan aciz kalmış bayatlamış herifler
Mekânın bulamamış cehennemi görenler