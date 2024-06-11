Yalan bitmedi bahçemde ezelden beri

Ne bir çiçek ne bir gül yalan dünya

Şaşırdım yolumu dönemem geri

İster ağla ister gül yalan dünya

Yüzün güler dedin yalan söyledin

O yardan ayırdın nettin neyledin

Ömrüm boşa geçti heder eyledin

Görelim hesabı gel yalan dünya

Sitemkâr oluşum yoksa ar mıdır?

Sırtımda gam yükü sana kar mıdır?

Âdem’den bu yana söyle var mıdır?

Senden razı olan kul yalan dünya

Kucak açmış bakar durur yer bana

Yolun sonu geldi hadi der bana

Bir kerecik olsun kulak ver bana

Ne söyler sazımda tel yalan dünya

Âşık İdris dünya yalan diyorum

Gece gündüz ahu zar ediyorum

Vakit sat geldi ben gidiyorum

Hadi sağlıcakla kal yalan dünya