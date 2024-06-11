Yalan bitmedi bahçemde ezelden beri
Ne bir çiçek ne bir gül yalan dünya
Şaşırdım yolumu dönemem geri
İster ağla ister gül yalan dünya
Yüzün güler dedin yalan söyledin
O yardan ayırdın nettin neyledin
Ömrüm boşa geçti heder eyledin
Görelim hesabı gel yalan dünya
Sitemkâr oluşum yoksa ar mıdır?
Sırtımda gam yükü sana kar mıdır?
Âdem’den bu yana söyle var mıdır?
Senden razı olan kul yalan dünya
Kucak açmış bakar durur yer bana
Yolun sonu geldi hadi der bana
Bir kerecik olsun kulak ver bana
Ne söyler sazımda tel yalan dünya
Âşık İdris dünya yalan diyorum
Gece gündüz ahu zar ediyorum
Vakit sat geldi ben gidiyorum
Hadi sağlıcakla kal yalan dünya