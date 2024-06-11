Yalan bitmedi bahçemde ezelden beri
Ne bir çiçek ne bir gül yalan dünya
Şaşırdım yolumu dönemem geri 
İster ağla ister gül yalan dünya

Yüzün güler dedin yalan söyledin
O yardan ayırdın nettin neyledin
Ömrüm boşa geçti heder eyledin
Görelim hesabı gel yalan dünya

Sitemkâr oluşum yoksa ar mıdır?
Sırtımda gam yükü sana kar mıdır?
Âdem’den bu yana söyle var mıdır?
Senden razı olan kul yalan dünya

Kucak açmış bakar durur yer bana 
Yolun sonu geldi hadi der bana 
Bir kerecik olsun kulak ver bana
Ne söyler sazımda tel yalan dünya

Âşık İdris dünya yalan diyorum 
Gece gündüz ahu zar ediyorum 
Vakit sat geldi ben gidiyorum 
Hadi sağlıcakla kal yalan dünya