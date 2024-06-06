Ey felek sen beni gariban gördün

Sırtımda yüklerin yordukça yordun

Bunca çileleri hep bana verdin

Ben feryat ettikçe vurdukça vurdun

Açıp ta dertlerim kime söylesem

Döküp içimi de sitem eylesem

Yola gelmiyorsun seni neylersem

Yedi yerden belim kırdıkça kırdın

Sevaplar işleyip yola giderken

Şerler beni bulur hayır ederken

Birinden sıyrılıp kurtuldum derken

Başıma belayı sardıkça sardın

İnmezsin sırtımdan nasıl atayım

Paha etmiyorsun kime satayım

Mecalim kalmadı mekân tutayım

Beni diyar diyar sürdükçe sürdün

Bende muradıma ereyim dedim

Sevdiğimden hürmet göreyim dedim

Bu canı uğruna vereyim dedim

Dertleri üst üste verdikçe verdin

Ne yapım ki sana ney idi suçum

Bak döküldü dişim ağardı saçım

Kesme de yolumu çekil be koçum

Dedikçe karşıma durdukça durdun

Derman bulunmaz mı bende ki derde

Uçuruma iten gördüğün yerde

Merhametin yok mu insafın nerde

Arayıp İdris’i sordukça sordun