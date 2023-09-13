Ey felek sen beni gariban gördün
Sırtımda yüklerin yordukça yordun
Bunca çileleri hep bana verdin
Ben feryat ettikçe vurdukça vurdun
Açıp ta dertlerim kime söylesem
Döküp içimi de sitem eylesem
Yola gelmiyorsun seni neylesem
Yedi yerden belim kırdıkça kırdın
Sevaplar işleyip yola giderken
Şerler beni bulur hayır ederken
Birinden sıyrılıp kurtuldum derken
Başıma belayı sardıkça sardın
İnmezsin sırtımdan nasıl atayım
Paha etmiyorsun kime satayım
Mecalim kalmadı mekân tutayım
Beni diyar diyar sürdükçe sürdün
Bende muradıma ereyim dedim
Sevdiğimden hürmet göreyim dedim
Bu canı uğruna vereyim dedim
Dertleri üst üste verdikçe verdin
Ne yapım ki sana ney idi suçum
Bak döküldü dişim ağardı saçım
Kesme de yolumu çekil be koçum
Dedikçe karşıma durdukça durdun
Derman bulunmaz mı bende ki derde
Uçuruma iten gördüğün yerde
Merhametin yok mu insafın nerde
Arayıp İdris’i sordukça sordun