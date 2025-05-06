Sultanlar Ligi takımlarından Keçiören Belediyesi SigortaShop’ta forma giyen deneyimli voleybolcu Derya Çayırgan, son dönemde sosyal medyada ve spor kamuoyunda adından sıkça söz ettiriyor. Tecrübeli libero, geçmişte birçok köklü kulüpte de görev aldı.

1987 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Derya Çayırgan, voleybola Yeşilyurt Spor Kulübü’nün altyapısında başladı. Kariyeri boyunca Konya Ereğli Belediyespor, Galatasaray, Fenerbahçe, Karşıyaka, Çanakkale Belediyespor, Halkbank, Çukurova Belediyespor, PTT ve son olarak Keçiören Belediyesi SigortaShop takımlarının formasını giydi.

Libero pozisyonunda görev yapan Çayırgan, 270 cm smaç ve 260 cm blok yüksekliği ile dikkat çekiyor. 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe ile CEV Kupası şampiyonluğu yaşayan başarılı oyuncu, Türkiye Kupası ve Süper Kupa’da da final heyecanı yaşadı.

2012 yılında Galatasaray’a transfer olan Çayırgan, sarı-kırmızılı formayla önemli başarılara imza attı. 2013-14 sezonunda Fenerbahçe’ye geçiş yapan oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda dönemin teknik direktörü Marcello Abbondanza’nın raporu doğrultusunda feshedildi.

Sonraki yıllarda Karşıyaka, Çanakkale Belediyespor ve Halkbank gibi kulüplerde oynayan Çayırgan, 2019-2021 sezonlarında yeniden Galatasaray kadrosunda yer aldı. Şu anda kariyerine Keçiören Belediyesi SigortaShop’ta devam eden Çayırgan, voleybolculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor.