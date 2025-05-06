Peru’nun başkenti Lima’da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Dünya Halter Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden milli sporcu Fatmagül Çevik, genç kadınlar +87 kilo kategorisinde toplamda 245 kilo kaldırarak dünya şampiyonu oldu.

Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan – 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda 19 yaşındaki milli sporcu, koparmada 110 kilo ile gümüş, silkmede ise 135 kilo ile bronz madalya kazandı. Çevik, toplamda elde ettiği 245 kiloluk dereceyle altın madalyanın sahibi olarak kürsünün zirvesine çıktı.

Daha önce 2021 yılında Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası’nda +81 kiloda dünya şampiyonu olan ve 2024’te Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası’nda koparmada Türkiye rekoru kıran Çevik, Lima’daki bu son başarısıyla uluslararası kariyerine bir yenisini daha ekledi.

2006 yılında Isparta’da doğan Fatmagül Çevik, haltere 9 yıl önce hobi olarak başladı. Kısa sürede gösterdiği gelişimle milli takıma seçilen Çevik, hem ulusal hem de uluslararası arenada Türkiye’yi başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

Lima’daki şampiyonada Türkiye, toplamda 8 madalya kazandı. Milli halterciler, organizasyonu 2 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı.