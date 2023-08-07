Karar geçtiğimiz gün Resmi Gazete’de yayımlandı. Bir önceki yıl yüzde 36, geçtiğimiz sene ise yüzde 65 olarak sınırlandırılan özel okul ücretleri zammı yeniden enflasyona göre hesaplanacak. İşte detaylar…

Geçtiğimiz yıllarda yüksek zam oranları ve yüksek fiyatlar ile veliler tarafından tepki toplatan özel okul ücretleri için hükümet sınırlama getirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir önceki yıl yüzde 36, geçen yıl ise yüzde 65 olarak ücretlerin belirlenmesi yönündeki karara imza atmıştı. Ancak 5 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete kararında özel okul fiyatları belirlemesindeki yöntemde değişikliğe gidildi.

ÖZEL OKUL FİYATLARI ZAMMINDA YENİ FORMÜL

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iki yıldır belirlenen özel okul fiyatları hesaplamasında formül ortaya çıktı. ÜFE ve TÜFE verilerinin toplanmasının ardından ortaya çıkan rakamın ikiye bölünmesinin ardından, üzerine 5 puan enflasyon payı eklenerek yeni ücretler belirlenecek. Haber Merkezi