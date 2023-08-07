Vali Ziya Polat, Sarıkaya ve Sorgun’a bağlı Bahadın Beldesine ziyaret gerçekleştirdi.

24’üncüsü düzenlenen Uluslararası Bahadın Kültür Şenliği dolayısıyla beldeye giden Vali Polat, Sarıkaya’ya yeni yapılan meydanı da gezmeyi unutmadı. 4-5-6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Bahadın Kültür Şenliği'nin 24'üncüsü yapıldı. Polat, Bahadın Beldesi'nde gerçekleştirilen şenliğe katılarak vatandaşlarla sohbet etti.



Bahadın Şenliği sonrasında Sarıkaya’yı ziyaret eden Polat, Yüzüncü Yıl Caddesi'nde bulunan esnaf ile de bir süre sohbet ederek bereketli kazançlar diledi. Açılışı yeni yapılan meydanda gezen Vali Polat’a Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin ve Yüzüncü Yıl Meydan’ını yaptıran Belediye Başkanı Ömer Açıkel eşlik etti. Başkan Açıkel, yeni yapılan meydan hakkında Polat’a bilgi verdi. Melike Aslı Arslan