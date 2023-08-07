Başkan Aydoğmuş, Halkımıza bir darbede Ak Partili Yozgat Belediyesinden geldi. AK Partili Belediye Yozgat halkını 6,50 liraya 1 ekmek almak için 15 liraya ulaşım ücreti ödemeye mahkum etmek doğru değildir dedi.

Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Aydoğmuş sözlerine şöyle devam etti: “hemşehrilerime soruyorum. Seçim öncesi milleti bir sürü vaatlerle kandırıp seçim sonrası vergileri artırmak milleti zam yağmuruna tutmak ne kadara ahlaki. Seçim dönemi mazot 21 lira iken seçim sonrası 36 liraya yükseldi. Mazot artmasıyla zamlar yağmur gibi geldi. Bu zamlar ve vergi artışlar milleti perişan etti. Belediyeler ulaşım ücretlerine zam üstüne zam yaptı. Yozgat belediyesi de bu zamları es geçmedi. Zor günler geçiren Yozgat halkımıza bir darbede Yozgat belediyesinden geldi. Yozgat'ta halk otobüsü taşıma ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı. 6,50 lira olan öğrenci kartlı 10 liraya, 7,50 lira olan tam kartlı 12 liraya, kartsız biniş ise 9 liradan 15 liraya yükseltildi bu durumu şiddetle kınıyorum. Konuya olan hassasiyetim den dolayı bir anımı paylaşmak istiyorum. Yozgat 'ta üniversitede okuduğum dönemde ailem para göndermişti. Parayı bankamatikten çekmek için Esentepe’den şehir merkezine inmek zorundaydım ancak hiç param kalmamıştı,250 lirayı bulup Esentepe’den şehir merkezine halk otobüsüne binip gelemedim. O mesafeyi yürümek zorunda kaldım. O günleri unutmadım. Öğrencilerin ne kadar zor şartlarda okuduğunu çok iyi bilen biriyim. Belediyeler halkın sosyal ve ekonomik anlamda rahat yaşaması için hizmetler ortaya koymalıdır. Millet olarak zor günler geçirdiğimiz şu günlerde belediye hizmetlerine zam yapılmamasını umut ederdim. Ancak, Yozgat belediyesi ulaşıma yaptığı yüzde 60 zamla, Yozgat halkını, üniversite öğrencilerini ve gençleri zor durumda bırakmıştır. Bu durumu şiddetle kınıyorum. Belediyeler bölgesinde yaşayan vatandaşlarına en iyi, en temiz ve en ucuz hizmeti sunmak zorundadır. Bizde Gelecek Partisi iktidarlığında Yozgat Belediyesi taşıma ücretlerine tarihi düzenleme getireceğiz. İnşallah Gelecek Partisi iktidarlığında Yozgat ilimizde taşıma ücretleri düzenlemesi yapacağız. Düzenleme kapsamında 18 yaşına kadar gençlere, Bozok Üniversitesinde okuyan öğrencilerimize eğitimleri süresince ve yeni evli çiftlerimize bir yıl olmak üzere ücretsiz halk otobüsü taşıma hizmetlerinden faydalandıracağız. Bu sayede insanlar gideceği yere rahatlıkla gidecek ziyaretlerini yapacak, işlerini güçlerini halledecek. 6.50 liraya bir ekmek almak için 15 lira otobüs ücreti ödemek zorunda kalmayacak. Buradan Yozgat belediyesine sesleniyorum ulaşıma yapılan zammı geri çekin. Halkımıza bir darbede siz vurmayın.” Haber Merkezi