İlahe bugün Belediye Meclis Toplantını Salonunda saat 14.00’da belediye encümeni huzurunda gerçekleştirilecek.

Belediye tarafından ihale ile ilgili yapılan açıklamada; “Yeşiltepe Mahallesi 118 Sokak Şehit Mehmet Köklü Parkı altı 4/A nolu ve 4/B nolu işyerleri kiraya verilecektir. Kiralama ihalesi bugün saat 14.00'da Belediye Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Mülkiyeti belediyemize ait ilçenin İstanbulluoğlu Mahallesi 368 Ada 27 nolu parselde bulunan 1118,90 metrekare arsa açık arttırma usulüne göre bugün saat 14.00'da Belediye Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda satışı yapılacaktır. Yine mülkiyeti ait ilçenin Gültepe Mahallesi 394 Ada 27 ve 28 nolu parselde bulunan 2 adet arsa açık arttırma usulüne göre bugün saat 14.00'da Belediye Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda satışı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiyi belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden alabilirsiniz” denildi.

Haber Merkezi