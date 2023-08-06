Yozgat’ın en eski lisesi olma özelliği taşıyan ve mimarisiyle dikkat çeken Yozgat Lisesi önüne ekilen lavantalar adeta göz kamaştırıyor.

Yozgat Lisesi önüne ekilen lavantalar göz kamaştırmasının yanı sıra lavantalar etrafa da mis kokular yayıyor.

Tarihi ile Yozgat’a değer katan Yozgat Lisesi önüne ekilen lavantalarla da şehre güzellik katıyor.

Yozgat Lisesi’nde yapılan lavanta temalı peyzaj çalışması vatandaşlar tarafından da ilgi ile karşılanıyor.

Lise mis kokulu lavanta çiçekleriyle ve güzel mimarisiyle vatandaşların ilgi odağı oluyor. Yozgatlı ve Yozgat’a gelen vatandaşlar hem mimari güzelliği için hem de lavantaların oluşturduğu görsel şölen için lise önünde fotoğraf çekinerek anı bırakmak istiyor.

Vatandaşların fotoğraf çekerek anı bırakırken lise, tarihe olduğu kadar gözlere de katkı sağlıyor.

Lavanta kokulu Yozgat Lisesi’nin Okul Müdürü Mustafa Telli, lise ve tarihi hakkında bilgi vererek bir açıklamada bulundu.

TELLİ TARİHİNİ ANLATTI

Yozgat Lisesi Okul Müdürü Mustafa Telli açıklamasında, “Yozgat Lisesi Hicri 1311 (Miladi 1895) yılında Padişah II. Abdülhamid dönemine yapılan en önemli eğitim kurumlarından birisidir. Başlangıçta 5 yıllık idadi (Lise) olarak, ortaokuldan sonra yüksekokullara hazırlayıcı okul olarak açılmıştır. 1908-1909 Eğitim ve Öğretim yılında okul yedi yıllık idadi statüsündedir. 1912 yılında Manastir Sultanisi'nin öğrenci ve öğretmenleri Yozgat'a nakledilmiştir. 1913 yılında idadilerin Sultani Mektebine dönüştürülmesi kararı neticesinde Yozgat Mekteb-i Sultanisi adını almıştır. 1910 yılında o zamanki adıyla Yozgat Mekteb-i Sultanisi olan Yozgat Lisesinin bünyesinde kurulan ‘Yozgat Mekteb-i Sultani Futbol Takımı’ aynı zamanda Anadolu'da kurulan ilk futbol takımı olma özelliğine sahiptir. 1914 yılında 1. Dünya Savaşının başlamasıyla seferberlik ilan edilince, Yozgat Lisesi'nin 200 civarındaki öğrencisi, zorunlu olmadıkları halde, gönüllü olarak Çanakkale Cephesine gitmek için askerlik şubesine giderek isimlerini yazdırmışlar ve silah altına alınarak Çanakkale Savaşlarına büyük katkı sağlamışlardır. Çanakkale Savaşlarında Yozgat Lisesi'nin 200 civarındaki öğrencisi ve bazı öğretmenleri şehadete kavuşunca okul 1914-1917 yılları arasında 3 yıl kapalı kalmıştır. 1917-1924 yılları arasındaki az sayıdaki öğrenci de çevre illerdeki okullara nakledilmişlerdir. Okul Yozgat halkının yoğun isteğiyle 1924 yılında tekrar açılmıştır. 1933-1934 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren okulun lise olarak tekrar açılmasında o zamanın Yozgat Milletvekili Salih Bozok ve Yozgat Valisi Baran Bey'in büyük katkıları olmuştur. Okul bu tarihten sonra Yozgat Lisesi adını almıştır” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK BİR ARŞİVE SAHİP”

Açıklamasına devam eden Müdür Telli, “1934-1967 yılları arasında bazen ortaokul bazen de lise olarak eğitim öğretimine devam eden Yozgat Lisemiz 1967 yılından günümüze kadar halen lise olarak faaliyetlerine devam etmektedir. 1915 Çanakkale savaşlarında mezun vermeyen okullar arasında yer alan Yozgat Lisesi 2015 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ‘Gazi Liseler’ arasında gösterilmiştir. Türkiye'nin en önemli okulları arasında yer alan Yozgat Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2017 yılında çıkarttığı ‘Tarihi 100 Lise’ kitabında da yerini almıştır. Okul aynı zamanda içerisinde bulundurduğu ders araç gereçleri, değerli materyaller bakımından aynı zamanda bir müze niteliğindedir. Yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilde oluşturulan İl Eğitim Tarihi Müzesi, Yozgat'ta Yozgat Lisesi bünyesindedir. Yozgat'ın en büyük 2’nci kütüphanesine sahip olan Yozgat Lisesi, büyük bir arşive de sahiptir. 1928 harf inkılabından önce ki öğrenci kütük defterlerinin, kayıtlarının, ders kitaplarının tamamı Osmanlıcadır. Yozgat'ın göz bebeği olan ‘Taş Mektep ya da Sarı Mektep’ olarak da bilinen Yozgat Lisesi devlet kademelerinde kendi alnında çok önemli mevkilere gelmiş önemli isimler yetiştirmiştir” şeklinde konuştu.

“EN ÖNEMLİ EĞİTİM KURUMLARINDAN”

Tarihi binanın fiziki yapısı hakkında da konuşan Müdür Telli, “Yozgat Lisesi binası bodrum kat hariç 2 katlıdır. Yapı malzemesi olarak kesme sarı taş kullanılmıştır. Binaya giriş güney cephesinden sağlanmış olup giriş kapısı üzeri cumbalıdır. Giriş kapısı üzerinde mermer taş üzerine yazılmış altı satırlık kitabesi mevcuttur. Kitabesi kazındığından ya da yıprandığından okunamamaktadır. Binanın ön tarafında ana giriş kapısından başka doğu ve batı yönlerinde birer, kuzeyinde ise 2 kapısı olmak üzere toplam 5 kapısı vardır. Cumba'da ve 2 yan cephede birer adet, cumba cephesinde 2 adet olmak üzere 4 adet yuvarlak kemerli silme taş çerçeveli pencere mevcuttur. Başlangıçta 4 sütun üzerinde duran cumba şu an 2 büyük sütun üzerinde durmaktadır. Binanın sınıf ölçüleri birbirine müsavi değildir. 1 ve 2’nci katlardaki köşe sınıflar aradaki sınıflara oranla daha büyüktür. Tavan yükseklikleri 6 metreye yakındır. 1’inci kattan 2’nci kata çıkış önce tek merdivenle, daha sonra sağlı sollu 2 merdivenle sağlanmaktadır. 1980-1981 yılında yapılan büyük onarımda ahşap olan tavan, zemin ve merdivenler betonarme yapılmıştır. Sadece Yozgat'ın değil, aynı zamanda Türkiye'nin de en önemli eğitim kurumlarından olan Yozgat Lisemizde halen eğitim ve öğretim devam etmektedir” dedi. Selma Şahin/ Melike Aslı Arslan