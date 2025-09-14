Yozgat Valiliği, trafik güvenliğine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla motosiklet sürücülerine önemli bir uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, sürücülerin hem kendi hem de yolcularının hayatını korumaları için kask kullanımını ihmal etmemeleri gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, “Hayatın hızı ne olursa olsun, güvenlik her zaman önceliğiniz olsun. Motosiklet sürerken kask takmak, hem kendinizin hem de sevdiklerinizin hayatını korumak için alınabilecek en önemli tedbirdir” ifadelerine yer verildi.

Valilik yetkilileri, özellikle yaz aylarında artan motosiklet kullanımıyla birlikte trafik kazalarının da sıklaştığını hatırlatarak, kask takmanın ölüm ve ağır yaralanmaları büyük ölçüde önlediğini belirtti. Trafik denetimlerinin aralıksız sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Uzmanlar da motosiklet sürücülerine yalnızca kask değil, aynı zamanda reflektörlü yelek ve koruyucu ekipman kullanmalarını öneriyor. Emniyet yetkilileri, trafik güvenliği konusunda vatandaşların bilinçlenmesi için çeşitli bilgilendirme faaliyetlerinin sürdüğünü ifade ediyor.