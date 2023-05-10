Vali Ziya Polat, yayımladığı mesajında, “Engelliler Haftası’ toplumumuzun önemli bir parçasını oluşturan engelli kardeşlerimize karşı duyarlı ve daha sorumlu bir anlayışla hayata onların penceresinden bakarak farkındalıklar oluşturmaya çalıştığımız önemli bir haftadır” dedi.

Vali Polat mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bütün hizmet sunumlarında insanı merkez alan, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla her konuda engel tanımayan dostlarımızın hizmetinde olmak, yaşamlarını kolaylaştırmak ve geleceğe güvenle bakmaları için var gücümüzle çalışıyoruz. Devletimiz, sosyal devlet olmanın gereği olarak engel tanımayan vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları hizmetlerin en etkili ve hızlı ve sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesinde, sosyal ve ekonomik bakımdan hayatlarını kolaylaştıracak büyük atılımlar gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalar sonucunda, engel tanımayan vatandaşlarımızın spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına kadar pek çok alanda kendilerini kanıtladıklarını, ulusal ve uluslararası alanda takdire şayan başarılara imza attıklarını görmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle sevgi ve saygıyı en çok hak eden engel tanımayan dostlarımızın Engelliler Haftası kutluyor, bu anlamlı haftada yapılacak etkinliklerin bu alandaki toplumsal sorumluluğu, hassasiyeti ve şuuru arttırması temennisiyle tüm engel tanımayan dostlarımızın sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat sürmelerini diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir