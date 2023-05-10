Psikolog Ayşenur Karaman, Psikolog, üniversitelerin psikoloji bölümünden mezun olmuş kişiye verilen unvan olduğunu belirtti.

Yozgat Şehir Hastanesi Psikolog Ayşenur Karaman yaptığı açıklamada; “Psikologlar psikoloji bilimi doğrultusunda insanın düşünce, duygu ve davranışlarını inceler; yapılan psikolojik görüşme sonrasında kişinin ihtiyacına yönelik gerekli psikolojik müdahaleyi ve terapi sürecini belirlerler. Psikoloji temel bir bilim olarak, yaşamın hemen her alanında karşımıza çıkmaktadır. Buna bağlı olarak psikologlar, psikolojinin alt alanları olan sosyal, eğitim, adli, bilişsel, endüstri, spor gibi birçok alanda ruh sağlığı hizmeti vermektedirler. Psikologların çalışma alanlarından biri de hastanelerdir. Hastanede görev yapan psikolog, psikiyatri doktoru tarafından kendisine yönlendirilen danışanı ile psikolojik görüşmeler yapar, gerekli zeka, kişilik vb. testleri uygular ve yapılan değerlendirmeler sonucunda kişinin ihtiyacı olan psikolojik müdahaleyi belirler. Psikolog olarak görev yaptığım Yozgat Şehir Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniği'ne başvuran çocuklarla, ergenlerle ve ebeveynleriyle ihtiyaçları doğrultusunda multidisipliner bir anlayışla koruyucu, destekleyici ve iyileştirici psikolojik görüşmeler yapmaktayız. Amacımız uygun müdahalelerle, herhangi bir psikolojik bozukluğu ya da zorluğu olan çocukların psikolojik iyilik halini arttırmaktır. Ebeveynlere talep ettikleri ve ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetini vererek, çocuk-ebeveyn ilişkisini iyileştirmeyi ve ruh sağlıklarına olumlu yönde katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz. 9 yıldır psikolog olarak görev yaptığım Yozgat ilindeki tüm meslektaşlarımın ve ruh sağlığı hizmeti verdiği her alanda etik ilkelere uygun olarak çalışan, aldığı eğitimler doğrultusunda bireyin psikolojik iyiliğini arttırmayı amaçlayan, insan hayatına psikoloji bilimi ışığında dokunan tüm psikologların “Psikologlar Günü” kutlu olsun” dedi. Haber Merkezi