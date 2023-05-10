Erciyes Üniversitesi ile ortak oldukları TÜBİTAK 1004 Programı’nda konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Üniversite ve sanayi işbirliğine önem veren bir kuruluşuz” dedi.

Erciyes Üniversitesi’nin yönetici kuruluş olduğu ve 12 kuruluşun işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Türkiye Tarımsal Üretiminde Küresel İklim Değişikliğine Uyumlu Sürdürülebilir Tarım Teknolojileri Platformunda’ 238 araştırmacı ve 110 bursiyer görev alacak. Erciyes Üniversitesi Senato Salonu’nda düzenlenen TÜBİTAK 1004 Programı Yüksek İleri Teknoloji Platformları Deneyim Paylaşım ve Tanıtım Töreni’nde konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Biz Kayseri Şeker olarak gerek şeker sektöründe gerekse ülkemizin tarımında çiftçi kuruluşu olarak önemli bir şirket durumundayız. 15 bini aşkın çiftçi ile sözleşmeli tarım yapıyoruz. Bunu yaparken de aynı zamanda bilime çok önem veriyoruz. Bu çerçevede işimizi daha iyi geliştirmek adına önemli hamlelerde yaptık. AR-GE Merkezi’mizi 2014 yılında kurduk ve bu çerçevede kendi ülkemizin toprak ve iklim şartlarına uygun pancar tohumu geliştirmeyi hedefledik. Bu hedefle de 2018 yılından itibaren Erciyes Üniversitemizin değerli hocalarından Prof. Dr. Mehmet Aslan hocamızın rehberliğinde bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AR-GE konusunda tek amacımız pancar tohumu geliştirmek değil, diğer ürünlerde de elimizden geldiği kadar gelişim sağlayabilmek adına Türkiye’deki pek çok üniversite ile ve hocalarımız ile de iş birliği yapıyoruz. Üniversite sanayi işbirliğine önem veren bir kuruluşuz. İşimizi sağlıklı bir şekilde geliştirebilmek için buna ihtiyacımız var. Değerli hocalarımızın ve özellikle bir araştırma üniversitesi olan Erciyes Üniversite’mizin bilgilerinden yararlanmak çok önemlidir” şeklinde konuştu.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da, “Yüksek Öğretim Kurumumuz ve Cumhurbaşkanlığımız tarafından ülkemizde 23 tane araştırma üniversitesinin faaliyet göstermesine izin verildi ve Erciyes Üniversitesi de bu üniversitelerden bir tanesi olarak çalışmalarını devam ettiriyor. Özellikle TÜBİTAK 1004 programı araştırma üniversiteleri arasında geliştirilen bir proje başlığı. Özellikle ileri teknoloji programları olarak geliştirilen ve burada sadece 1 proje ile başvurabiliyorsunuz. Her başvurulan proje de kabul edilmiyor. Böyle bir platform, bizim burada özellikle bazı ihtisas konularında eşleştirmelerimiz yapıldı. Erciyes Üniversitesi olarak gıda arzı güvenliği noktasında yapılan eşleştirme çerçevesinde başvurulan bir projenin şu anda tanıtımını açıklıyoruz. Erciyes Üniversitesi her alanda çalışmalarına devam ederken, birçok bölümde ciddi çalışmalar içerisinde olarak faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Rektör Altun, Hüseyin Akay ve projede yer alan yöneticilere teşekkür belgesi hediye etti. İHA