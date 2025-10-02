Yerköy Kaymakamlığı’nı ziyaret eden Vali Özkan, Kaymakam Mehmet Halis Aydın’dan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Yerköy Belediyesi’ne geçen Özkan, Belediye Başkanı Fatih Arslan’dan belediyenin faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Vali Özkan, Yerköy Adliyesi’ni de ziyaret etti.

Hayvan Bakım Evi’ni İnceledi

Vali Mehmet Ali Özkan, Yerköy Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hayvan Bakım Evi’nde incelemelerde bulundu. Vali Özkan, Belediye Başkanı Fatih Arslan’dan tesisin son durumu hakkında bilgi aldı.

Tesis hakkında bilgi veren Başkan Arslan, “Hayvan barınağımız sadece bir barınma yeri değil; bakım, rehabilitasyon ve tedavi hizmetlerinin de verileceği kapsamlı bir yaşam alanı olacak. En kısa sürede tamamlayarak halkımızın ve can dostlarımızın hizmetine sunacağız. İlçemize kazandıracağımız bu barınak sayesinde sahipsiz hayvanlarımızın yaşam koşulları önemli ölçüde iyileşecek. Modern ve kapsamlı yapısıyla, hem bakım hem de tedavi hizmetleri eksiksiz şekilde sağlanacak” ifadelerini kullandı.

Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

İlçe merkezinde esnaf ziyaretleri yapan Vali Özkan, hayırlı ve bereketli kazançlar dileyerek esnafın talep ve önerilerini dinledi. Daha sonra Vatan Caddesi’nde bulunan bir çay ocağında vatandaşlarla sohbet eden Özkan, onların görüş ve önerilerini de dinledi.