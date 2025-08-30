Araştırmalar, şişelerdeki kimyasalların kanserden doğurganlık sorunlarına kadar pek çok rahatsızlıkla ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

DailyMail'de yer alan habere göre; sağlık uzmanları, özellikle yaz aylarında araç içinde bırakılan plastik şişelerdeki suların tehlike arz ettiğini belirtti. Çin’in Nanjing Üniversitesi’nde yapılan çalışmada, polietilen tereftalat (PET) plastikten üretilen şişeler dört hafta boyunca yüksek ısıya maruz bırakıldı. Araştırmacılar, bu koşullarda şişelerden suya antimon ve bisfenol A (BPA) sızdığını tespit etti.

Antimonun kısa vadede baş ağrısı, mide bulantısı ve uyku bozukluklarına, uzun vadede ise akciğer iltihabı ve mide ülserine yol açabileceği ifade ediliyor. BPA ise kanser, doğurganlık sorunları, kardiyovasküler hastalıklar ve erken ölüm riskini artırıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, dışarısı 27 derece olduğunda araç içi sıcaklık sadece 20 dakikada 40 dereceye çıkabiliyor. Bu süre bir saate uzadığında sıcaklık 59 dereceyi bulabiliyor. Uzmanlar, yüksek sıcaklığın plastik şişelerdeki kimyasal sızıntıyı hızlandırdığını vurguluyor.

Kanada’daki McGill Üniversitesi ve ABD’deki Columbia Üniversitesi’nin araştırmaları, yüksek sıcaklığa maruz kalan plastik şişelerden mikro ve nanoplastik parçacıkların suya geçtiğini ortaya koydu. Columbia Üniversitesi araştırmacıları, bir litrelik şişe suyunda ortalama 240 bin plastik parçacık bulunduğunu, bu parçacıkların kan dolaşımı ve beyin dahil hücrelere girebilecek kadar küçük olduğunu belirtti.

Nanoplastiklerin DNA hasarına yol açabileceği, gen aktivitelerini değiştirebileceği ve kanser gelişimini tetikleyebileceği kaydedildi. İran’da yapılan bir çalışmada ise kolorektal kanser dokularında mikroplastik izine rastlandı.

Londra merkezli Deep Science Ventures araştırmacıları, kimyasal maruziyetin doğurganlık, bağışıklık sistemi ve çocuk gelişimi üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirterek politika yapıcılara acil önlem çağrısında bulundu. Araştırmacılar, "Harekete geçilmemesi, insan sağlığı ve ekosistem açısından geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir" uyarısını yaptı.