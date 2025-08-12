Yeni bir araştırma, ekranların çocukların ve gençlerin kalplerine etkisinin yalnızca göz yorgunluğuyla sınırlı olmadığını, uzun süreli kullanımın kalp ve metabolizma hastalıkları riskini artırabileceğini ortaya koydu.

Kalp ve Metabolizmada Ciddi Sorunlar

Amerikan Kalp Derneği Dergisi’nde yayımlanan çalışmada, 10 yaşındaki çocuklar ile 18 yaşındaki gençlerin telefon, televizyon, bilgisayar ve video oyunları gibi elektronik cihazlar karşısında fazla vakit geçirmelerinin; yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve insülin direnci gibi kalp ve metabolizma hastalıklarına yakalanma risklerini artırdığı tespit edildi.

Araştırma, Danimarka’da yürütülen iki uzun dönemli çalışmadan elde edilen 1000’den fazla katılımcının verilerini analiz etti.

“Fark Ciddi Şekilde Büyüyor”

Bilim insanları, çocukların ekran karşısında geçirdiği her ek saatin, yaşıtlarına kıyasla hastalık riskini artırdığını saptadı.

Çalışmanın başyazarı ve Kopenhag Üniversitesi araştırmacısı David Horner, yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

“Her saat için bu değişim küçük görünebilir ancak süre günde 3, 5 hatta 6 saate çıktığında ki pek çok ergenin durumunda bu süreye ulaşıldığını gördük, fark ciddi şekilde büyüyor.”

Araştırmada, 18 yaşındaki gençlerin günde ortalama 6 saat, 10 yaşındaki çocukların ise yaklaşık 3 saat ekran başında zaman geçirdiği belirlendi.

Çocuklar İçin Dikkat

Çalışma, uyku düzeninin de sonuçlar üzerinde etkili olduğunu ortaya koydu. Yetersiz uyku ve geç saatlerde uyuma, ekran süresi ile kalp hastalığı riski arasındaki bağlantıyı daha da güçlendirdi.

Horner, “Çocukluk ve ergenlik döneminde eğlence amaçlı ekran süresini sınırlamak, uzun vadede kalp ve metabolizma sağlığını koruyabilir” dedi.