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Uzman öğretmenlik sınavı sonuçlarının açıklanma tarihi merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2023 Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, bugün itibariyle başladı. Online olarak gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise merak edilen bir konu haline geldi.

MEB tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, uzman öğretmenlik sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair araştırmalar başlamış durumda. Bu yıl online olarak düzenlenen sınav, büyük bir katılımla gerçekleşti. MEB personeli, özel öğretim kurumları ve MEB dışından 58 bin 965 aday uzman öğretmenlik, 3 bin 921 aday ise başöğretmenlik unvanı için başvuru yaptı.

Sınav, Türkiye saatiyle 10.00-13.00 arasında "https://onlinesinav.meb.gov.tr/" adresi üzerinden e-Devlet/MEBBİS şifreleriyle internet erişimi olan herhangi bir ortamdan gerçekleştirildi. Adaylar, beşer seçenekli toplamda 100 soruya cevap verirken, sınav süresi 135 dakika olarak belirlendi. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek.

Sınav sonuçlarının açıklanması ise 24 Kasım 2023 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecektir. Adaylar, sınav sonuçlarına "https://oygm.meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecekler.