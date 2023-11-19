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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, antibiyotik kullanımına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Koca, yaptığı paylaşımında antibiyotiklerin doğru ve bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiğine vurgu yaptı.

Bakan Koca, antibiyotiklerin sadece bakterilere karşı etkili olduğunu hatırlatarak, bu ilaçların kullanımının bilinçsizce artması durumunda bakterilere karşı direnç gelişebileceği uyarısında bulundu. Hastalıkların tedavi sürecinde etkisiz hale gelebilecek olan antibiyotiklerin doğru dozda, doğru şekilde ve hekim önerisiyle kullanılması gerektiğini vurgulayan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Antibiyotikler, sadece bakterilere karşı etkili olduğu unutulmamalı. Bu ilaçlar, ateş düşürmek veya ağrı kesmek gibi amaçlarla değil, bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkili bir tedavi amacıyla kullanılmalıdır. Antibiyotikler, hekim önerisi ve reçete ile alınmalıdır. Doğru dozda, doğru şekilde ve reçeteye uygun zaman aralıklarıyla kullanıldıklarında enfeksiyonların etkili bir biçimde tedavi edilmesine yardımcı olurken, direnç gelişme riskini azaltır. Günümüzde dünya genelinde bilinçsiz antibiyotik kullanımının ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu hatırlatmak isterim."