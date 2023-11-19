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Türkiye'nin gururu, Milli Takımımızın 18 yaşındaki yetenekli futbolcusu Kenan Yıldız, futbol performansıyla büyük ilgi çekiyor. Peki, Kenan Yıldız kimdir? Kökenleri nerelere dayanıyor? İşte detaylar:

Almanya'nın Regensburg kentinde 4 Mayıs 2005 tarihinde dünyaya gelen Kenan Yıldız, genç yaşına rağmen futbol kariyerinde dikkat çeken bir yıldız olma yolunda hızla ilerliyor. Futbol hayatına Regensburg altyapısında başlayan Kenan, kısa sürede Bayern Münih altyapısına transfer oldu.

FUTBOL KARİYERİ

Bayern Münih altyapısında üç yıl boyunca başarılı performans sergileyen Kenan Yıldız, 2022/23 sezonunda Juventus'a transfer oldu. Forvet arkası, sağ ve sol kanat mevkilerinde görev yapabilen genç yetenek, alt yaş kategorilerinde de A Milli Takımımızı temsil etti. U17 Milli Takımı'yla 10 maça çıkan Kenan, 3 gol kaydederken, U21 Milli Takımı'yla 8 maça çıkarak 2 gol sevinci yaşadı. Juventus'un A Takımı ile de 2022/23 sezonunda 5 maça çıkma başarısı gösterdi.

ASLEN NERELİ?

Kenan Yıldız'ın doğduğu yer Almanya olsa da, kökenleri Türkiye'ye dayanıyor. Genç futbolcunun annesi Alman, babası ise gurbetçi bir Afyonkarahisarlı. Kenan Yıldız'ın ailesi, yıllar önce Almanya'ya yerleşmiş olup, babası Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Kızıllı Köyü nüfusundan gelmektedir.