Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen, eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından yarın derslere başlayacak.

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Bu yıl okullarda gerçekleştirilen ilk ara tatil, 13-17 Kasım tarihleri arasında oldu. Öğretmenler, ara tatil sürecinde mesleki çalışma programlarını çevrim içi olarak tamamladılar, okula gitmeden önce önemli hazırlıklarını gerçekleştirdiler.

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Ülke genelindeki merkezler ve ilçelerde, eğitim-öğretim yılı yarın itibarıyla kaldığı yerden devam edecek. Toplamda 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen, yeni döneme başlarken heyecanla ders zilini bekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre, bir sonraki tatil olan yarıyıl tatili 22 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında, ikinci ara tatil ise 8-12 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi