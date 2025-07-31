Anahtar ustaları, bu sistemlerin kontrolsüz kullanımının yüksek maliyetli hasarlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Manuel anahtar yuvası uzun süre kullanılmadığında oksitlenebiliyor.

Bu nedenle kumanda pili bittiğinde sürücüler araca erişimde büyük sorunlar yaşayabiliyor.

Ustalar, bu durumun özellikle kış aylarında ya da acil durumlarda ciddi mağduriyetlere neden olabileceğini belirtildi.

Pil Ömrünü Kontrol Edin

Kumandalarda kullanılan pillerin ortalama ömrü 3 ila 4 yıl arasında değişiyor. Ancak yoğun kullanım durumunda bu süre daha da kısalabiliyor. Ticari araçlarda ise pil ömrü yaklaşık bir yıla kadar düşebiliyor. Ustalar, sürücülerin pil seviyesini düzenli olarak kontrol etmeleri ve kesinlikle merdiven altı ürünlerden kaçınmaları gerektiğini vurguluyor. Kalitesiz pillerin araç sistemine zarar verebileceği ve kilit arızasına yol açtığı ortaya çıktı.

Yüksek Miktarda Masraf Çıkabilir

İkinci el araç alımlarında yedek anahtarın mutlaka istenmesi gerektiğini belirten ustalar, kayıp durumlarında yeni anahtar çıkartmanın ciddi bir maliyet oluşturduğunu ifade ediyor.

Araçlardaki immobilizer sistemlerinin devreye girmesiyle birlikte onarım ücretlerinin 1.500 ila 10.000 TL arasında değişebildiği aktarıldı.