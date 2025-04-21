Kanal D ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan “Uzak Şehir” dizisi, güçlü karakterleriyle adından söz ettiriyor. Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan Demir Baybars, hırçın ve sert tavırlarıyla öne çıkıyor. Albora Ailesi’nin en büyük düşmanı olarak tanıtılan Demir karakterine başarılı oyuncu Ferit Kaya hayat veriyor.

Demir’in Cihan’a karşı beslediği kin, yıllar öncesine uzanan trajik bir geçmişe dayanıyor. Zamanında sevdiği kadının ailesi tarafından Cihan’la evlendirilmesi ve kadının ardından intihar etmesi, Demir’in iç dünyasında derin yaralar açmış. Bu olay, onun Cihan’a duyduğu nefretin temelini oluşturuyor ve karakterin psikolojik derinliğini gözler önüne seriyor.

Demir Baybars, sadece bir düşman değil, aynı zamanda dramatik çatışmaları ve duygusal derinliğiyle dizinin en karmaşık karakterlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Başarılı oyuncu Ferit Kaya, bu rolüyle bir kez daha oyunculuk gücünü ortaya koyuyor. 24 Şubat 1984’te Diyarbakır’da doğan Kaya, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu. Oyunculuk kariyerine 2000’li yılların başında adım atan Kaya, bugüne dek birçok önemli projede yer aldı.

Kaya’nın rol aldığı yapımlardan bazıları şunlar:

Diziler: Kalp Atışı, Çukur, Yargı, Alparslan Büyük Selçuklu, Kübra, Uzak Şehir

Filmler: 7. Koğuştaki Mucize, Pazar Bir Ticaret Masalı, Güneşin Oğlu, Ölümlü Dünya

Özellikle Çukur dizisindeki Murtaza rolüyle hafızalara kazınan Ferit Kaya, “Uzak Şehir”deki performansıyla da yine izleyicilerden tam not alıyor.