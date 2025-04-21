Türk tiyatro ve sinemasının usta isimlerinden Cihat Tamer, hem sanat kariyeriyle hem de özel hayatındaki istikrarla dikkatleri üzerine çekiyor. 1943 yılında İstanbul’da doğan ve oyunculuğa 1959’da Bakırköy Halkevi’nde adım atan Tamer, 59 yıllık evliliğiyle de magazin dünyasında ender rastlanan bir tablo sunuyor.

Cihat Tamer, uzun yıllardır birlikte olduğu eşi Nurcan Tamer ile örnek bir birliktelik sergiliyor. Medyadan uzak bir yaşam süren Nurcan Tamer, sanatçının her döneminde en büyük destekçisi oldu. Çiftin neredeyse altmış yıla yaklaşan evliliği, sadakat ve sevginin sanatla harmanlandığı bir hayat öyküsü olarak dikkat çekiyor.

Sanat yaşamı boyunca Münir Özkul Tiyatrosu’ndan Devekuşu Kabare’ye, Avrupa Yakası’ndan Bizimkiler’e kadar pek çok önemli yapımda yer alan Cihat Tamer, halkın gönlünde hem oyunculuğuyla hem de özel yaşantısıyla taht kurdu. Bugüne kadar yalnızca bir kez evlenen Tamer’in bu uzun evliliği, hayranları tarafından büyük takdir topluyor.