NOW TV ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede büyük ilgi gören Kızıl Goncalar dizisinde "Zeynep" karakteriyle öne çıkan Mina Demirtaş, genç yaşına rağmen performansıyla adından söz ettiriyor. Gold Film imzalı dizide Demirtaş, karakteriyle olduğu kadar gerçek yaşamıyla da merak konusu oldu.

Dizide Zeynep karakteri, Meryem ile Naim’in kızı olarak izleyici karşısına çıkıyor. Henüz 16 yaşında olan Zeynep, bugüne kadar hiç büyük şehir görmemiş ve eğitim hayatına adım atmamış bir genç kız. İstanbul’a gelişi, onun için yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Genç oyuncu Mina Demirtaş, 2005 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine 2021 yılında vizyona giren Akif filmiyle adım atan Demirtaş, ertesi yıl Kabahat adlı yapımda başrol oynadı. 2023 yılında ise Kızıl Goncalar dizisinde rol almaya başladı ve bu yapım sayesinde geniş kitlelerce tanındı.

Özcan Deniz ve Özgü Namal gibi usta isimlerin başrollerini paylaştığı dizinin yönetmen koltuğunda Ömür Atay ve Özgür Sevimli oturuyor. Senaryosu Şükrü Necati Şahin’e ait olan dram türündeki dizi, her Pazartesi FOX TV’de ekrana geliyor.