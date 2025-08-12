Kırıkkale'de kentteki bir kamu hastanesinde usulsüz yeşil reçeteli ilaç yazması sebebiyle gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden gelen açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin deşifre edilmesi açısından çalışma sürdürdü.

Ekipler, bu noktada kentteki bir kamu hastanesinde görevli M.T.C'nin, aynı hastanede görevli olan 4 doktora ait sistem kullanıcı hesapları üzerinden 8 kişiye yeşil reçeteye tabi 37 kutu sentetik hap yazdığını belirledi. Uygulanan operasyonla yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada, uyuşturucu kullanma aparatı ile bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye gönderilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.